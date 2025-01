De esta forma, el reguetonero deberá volver a tribunales en San Juan el próximo 14 de enero , con el fin de tener una nueva audiencia con el juez Anthony Cuevas Ramos. Los representantes de las hermanas González expresaron “La solicitud del demandante sin esperar pronunciamiento del Tribunal es un hostigamiento temerario a las aquí comparecientes que no se debe aceptar”.

Sin embargo, el letrado de Ramón Luis Ayala Rodríguez -nombre real del artista urbano-, afirmó que su cliente es el único afectado ya que "a pesar de su paciencia, de comportarse como el caballero que es”, aún los documentos que le exigieron a González no están en sus manos, con el fin de administrar las empresas El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc.

Daddy Yankee pide declarar en desacato a esposa y cuñada