"2024 fue año de aprendizaje en donde choco con un carácter resiliente de mi persona que desconocía. Creer en Dios y esperar en él, sin entender los procesos, me habla del crecimiento del cual estoy experimentando, y no pienso renunciar ", estableció en la publicación de Instagram donde canta y baila en un show improsivado familiar.

"Vivo agradecido de lo bueno y lo no tan bueno, porque he aprendido, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. A TI que me lees, te deseo salud, prosperidad, bendiciones y que realmente JESÚS sea el centro de tu VIDA. FELIZ 2025!", concluyó, generando comentarios en el post y más de un millón de likes.

Mireddys González, esposa de Daddy Yankee, se pronuncia tras resolución de la demanda en su contra

El 31 de diciembre continuó el desarrollo legal en el que los representantes del boricua, Carlos E. Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, alegaron sobre la ausencia de documentos recibidos por parte del equipo legal de González, y solicitaron al Tribunal de San Juan más tiempo para revisar los documentos y la información que recibieron, “no se entregaron muchos documentos de los requeridos, como tampoco una lista detallada”, especificaron.