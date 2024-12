Exponen la demanda civil que Daddy Yankee presentó contra su esposa, Mireddys González

El hecho de que Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, hayan iniciado un proceso de divorcio después de aproximadamente treinta años juntos, se convirtió en una de las noticias más seguidas del mundo del espectáculo antes de que acabe el año. Desde hace algún tiempo, los rumores de una crisis incrementaron , pero aún así, muchos no lo creían.

En él, se acusa a su esposa y la hermana de la misma, Ayeicha González, de falta de transparencia financiera "y una transferencia no autorizada de USD 20 millones desde la cuenta corporativa " a favor de ambas. El medio intentó obtener una respuesta sobre las acusaciones, pero ellas prefirieron el silencio.

Daddy Yankee llega al Centro Judicial de Puerto Rico el 20 de diciembre de 2024 en San Juan. Daddy Yankee ha afirmado que su ex esposa Mireddys González retiró una suma de 00 millones de dos de sus compañías musicales sin su permiso. Jaydee Lee Serrano/AFP

Además de eso, el intérprete pide recuperar el control de su compañía, así como el acceso a los documentos financieros de la misma -documentación obtenida legítimamente por las mujeres, según el escrito- y la destitución de cualquier cargo en la empresa, tanto a Mireddys como a su hermana.

En la demanda civil se estipula que “a pesar del demandante ser dueño titular de las acciones de la empresa, ser él la razón de ser de la corporación, el Cartel Records Inc (y Los Cangri Inc), hoy carece de acceso, injerencia e información respecto a todo lo que generó y continúa generando y al que tiene derecho”, afirma Billboard.