Daddy Yankee se pronuncia sobre rumores de romance con presentadora colombiana tras divorcio con Mireddys González

También explicó cómo fue la interacción con la colombiana, “Jessica Cediel, al igual que otros voluntarios, le pidió una fotografía al artista al final de un evento dedicado a servir a quienes más lo necesita. Tras esto, Daddy Yankee se retiró del lugar inmediatamente, cerrando así su participación en esta actividad”.

La abogada de Daddy Yankee emite el primer comunicado sobre el divorcio con Mireddys González

Sin embargo, también señalaron a la presentadora por no haber detenido los rumores cuando empezaron, ya que dicha imagen, publicada en su perfil, fue el objeto que proliferó los comentarios. De hecho, Jessica sí se había pronunciado, pero los mensajes eran más misteriosos que aclaratorios.

Por qué vinculan a Jessica Cediel con el cantante Daddy Yankee en medio de su divorcio

“Habrá gente enojada contigo porque te echaron tierra y floreciste. Me amo en todos mis modos (...) El mundo podrá opinar lo que quiera de mí, más el mundo JAMÁS me podrá quitar la relación que tengo con DIOS y eso es lo ÚNICO que me importa”, o también uno de sus últimos fue “Crucificaron a JESÚS EL MISMO DIOS siendo inocente. Ahora qué puede esperar uno que es un simple mortal, de tanta gente MALA que hay en este mundo”.

Sin embargo, con este nuevo pronunciamiento, las especulaciones se cierran categóricamente, o al menos hasta el momento.