¡Daddy Yankee y su esposa llegaron a un acuerdo! Él retoma el control de sus empresas

Daddy Yankee y su esposa , Mireddys González, alcanzaron un acuerdo mutuo que permite al reguetonero retomar el control de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris Inc . Este acuerdo se da en el marco de su proceso de divorcio.

Mireddys González (d), esposa del reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, llega a un tribunal para asistir a una audiencia este viernes, en San Juan (Puerto Rico). Daddy Yankee retomó el control de sus corporaciones, El Cartel Records y Los Cangris Inc. tras llegar a un acuerdo mutuo con su esposa, Mireddys González, en medio de un proceso de separación y divorcio entre ambos. EFE/Thais Llorca

Entre esos acuerdos están que el artista se convertiría en "el único oficial y representante de esas empresas", a la vez que 75 millones de dólares ambas entidades "se van a permanecer intocables por 30 días". Igualmente, las hermanas no tuvieron más control de las determinaciones administrativas de ambas empresas.

"Fue un proceso que lo he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha semblanza. Obviamente, las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que sucedió no son las mías. Yo siempre he respetado a la señora González. Les pido con mucha mansedumbre para que la respeten a ella", sostuvo el artista tras su salida de la sala.

Vestido completamente de negro, Daddy Yankee se expresó ante la prensa al concluir la vista, acompañado de sus abogados, entre ellos, Carlos Díaz Olivo, quien aseguró que "no hay dinero aquí involucrado" en el acuerdo y que "la transacción que acordamos las partes fue de buena fe".