Spotify es una de las más populares en la actualidad, "si no tienes Spotify no estás en nada", se escucha con recurrencia. Miembros de todas las generaciones aprendieron a utilizarla y a partir de ahí, se transformó en una vía directa para escuchar a nuestros artistas preferidos. Pero... ¿por qué ninguno es ecuatoriano?

"Sí, somos artistas independientes, pero sobretodo somos trabajadores informales", afirmaba en sus redes sociales, "No tenemos ningún tipo de estabilidad, como mucha gente en este país (...) necesitamos políticas públicas (...) si están haciendo uso propagandístico, paguen los derechos. No necesitamos una playlist de Spotify, necesitamos que paguen el uso de nuestra música (...) que reconozcan nuestros derechos de autor. Si tanto les importa, tómennos en serio como trabajadores, como gente que está haciendo esto como su trabajo", expresó.

Las reacciones no tardaron en llegar a lo dicho por Bonfim, "el estado no es promotor cultural", "si tu música no vende, no comes", "¿para qué te dedicas a esto entonces?", respondían algunos usuarios en la red, sin embargo, rostros aún más conocidos, esta vez en el mainstream, coinciden con el discurso del cantante de Lolabúm, así que, ¿el problema es realmente la circunstancia de "artista independiente"?, ¿qué dicen los precursores de melodías alineadas a lo popular?