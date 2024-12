De Ecuador al mundo: Luz Pinos se consolida como una de las ecuatorianas más escuchadas en Spotify

La revista internacional Rolling Stone publicó un listado de 15 artistas ecuatorianos recomendados para escuchar, destacando la guayaquileña Luz Pinos, a quien describe como “la voz suave e inteligente que renueva la tradición de grandes cantautoras de América Latina”.

Pinos alcanza varios logros en la música, convirtiéndose en una de las artistas ecuatorianas más escuchadas en Spotify. Además, ha recibido premios internacionales, y tuvo la oportunidad de presentarse en diferentes partes del mundo.

En una reciente entrevista para Contacto Directo, Luz Pinos compartió detalles sobre su carrera musical, destacando que uno de los consejos más valiosos que recibió de su padre, quien le dijo, “lo más importante es ser auténtico y sincero con lo que haces, porque en el arte trasciende todo y no puedes mentir”.

Una de las características más notables de Luz es su voz, que transmite sentimientos y logra una conexión profunda con su audiencia. “No puedes decir o cantar algo que no conecte con tu alma y corazón, porque si no, no conecta con los oyentes tampoco”, señaló la cantante, quien hace énfasis en que la música debe ser un espacio para la autenticidad. Su reciente tema Solterona, incluido en su álbum Café con Miel, es uno de los más escuchados.

Pinos también compartió detalles sobre su trayectoria musical. Recordó sus inicios en solitario y las dificultades que enfrentó para seguir adelante. Mencionó que su primer disco, Mariposa Azul, es uno de los más sinceros y auténticos que ha creado, ya que en ese momento sufrió la pérdida de su abuelo, quien inspiró muchas de sus letras. La canción que da nombre al disco fue un regalo de su abuela y marcó un antes y un después en su carrera.

Para Luz, tener claro el mensaje y encontrar el sonido adecuado son elementos esenciales en su proceso creativo. En la entrevista, también habló sobre los retos de ser una artista independiente, destacando que, en el pasado, muchos artistas ecuatorianos tuvieron que mudarse al extranjero para lograr ingresar en mercados más grandes. A pesar de ello, ella continúa sobresaliendo a nivel internacional, llevando la música ecuatoriana a nuevos horizontes.

