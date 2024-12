La cantante medalla fue quien cerró con broche de oro el concierto, “Contigo los días de playa me dan más calor, por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. En la cama me curaste todo lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía, a ti sí te creo cuando me dices ‘mi amor’. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor”, cantó sin dejar de observarlo, a lo que él sonreía con ternura. El momento y el show culminó con un beso entre ambos que duró varios segundos.