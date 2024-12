Una fiesta de Ricky Montaner terminó en una llamada al 911

Los Montaner son una de las familias más conocidas del mundo del espectáculo , su carrera ha estado asentada por el reconocimiento musical pero también personal de cada uno de ellos, ganándose el corazón de sus seguidores , así también como desagrado por parte de sus detractores. Como es normal en la fama, no es blanco ni negro.

Ricky, de 34 años, así como su hermano Mau, de 31, son conocidos no solo por su carrera sino también por su cariño a las celebraciones y fiestas, algo que no sienta muy bien a los fans de los Montaner que están más arraigados con sus creencias religiosas, como la ocasión en la que señalaron a Evaluna, la menor, de no usar un doctor durante su embarazo con Índigo.

Ricardo Montaner fue sorprendido por imitador en pleno concierto

Según el acceso de Telemundo, en un reciente adelanto del reality en el que participan, Los Montaner, se filtró un clip en el que se identifica el momento exacto en que Ricky se mete en problemas con nadie más que con la policía. Una patrulla estaba estacionada fuera de su hogar, después de que sus vecinos llamaran al 911.

En el material se escucha la reacción de Marlene, su madre, y Ricardo, su progenitor, y en vez de demostrar sorpresa o disgusto, mostraron una respuesta algo chistosa, “Por supuesto que en casa de Ricky, ¿cómo tenía qué terminar la fiesta? Con la policía”, dijeron entre los dos.