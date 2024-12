Taylor Swift cierra su histórico Eras Tour en Vancouver con una emotiva despedida a sus fans

El 8 de diciembre, Taylor Swift cerró con broche de oro su histórico Eras Tour en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, poniendo fin a una gira que recorrió cinco continentes y atrajo a más de 10 millones de personas en 51 ciudades. El concierto número 149 de esta gira monumental se convirtió en un evento emblemático no solo en la carrera de la artista, sino también en la historia de la música pop contemporánea.

El espectáculo no solo representó el final de una etapa en su carrera musical, sino también un momento de conexión emocional sin precedentes entre Swift y sus fanáticos.



Lea también: Charly García emociona a sus seguidores con su última aparición en redes sociales

La cantante hizo un recorrido exhaustivo por las nueve eras de su carrera, interpretando algunas de sus canciones más icónicas con una precisión profesional que reflejó el compromiso que ha caracterizado toda su gira.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando, durante la interpretación de Long Live, Swift cambió la letra original de end of a decade por end of an era, un sutil, pero poderoso guiño al fin de esta fase de su vida y carrera.

Lea también: Feid hace historia: rompe Récord Guinness corriendo 10 km en el cierre de su gira