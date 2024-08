¿Puede la música afectar la inteligencia? Descubre cómo influye en el cerebro

Virgil Griffith, un programador estadounidense, llevó a cabo un estudio titulado "Music that Makes You Dumb" para explorar la relación entre los géneros musicales y los niveles de inteligencia. Según los resultados, géneros como el reggaeton o el hip hop podrían tener un impacto negativo en la inteligencia. Griffith sugiere que la naturaleza repetitiva de los ritmos y las letras sencillas de estos géneros no fomentan la estimulación cognitiva necesaria para el desarrollo intelectual.

Para su estudio, Griffith utilizó datos de la red social Facebook, vinculando las preferencias musicales de los estudiantes universitarios con sus promedios académicos. Los resultados mostraron que los estudiantes que preferían escuchar reggaeton y hip hop tendían a tener promedios más bajos en comparación con aquellos que escuchaban otros géneros. Basándose en estos hallazgos, Griffith recomienda limitar la exposición a estos tipos de música para favorecer un mejor rendimiento académico y desarrollo intelectual.