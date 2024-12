Su nombre no es tan conocido en la industria del mainstream , pero sí en uno de los premios musicales más importantes del mundo, los Grammy. Antonio Vergara, de origen ecuatoriano, empezó a ser nombrado en redes sociales después de que la Academia lo haya escogido como un posible ganador en la categoría de Mejor Álbum de blues contemporáneo.

Gracias a su producción, The fury, lo que se traduce en español como la furia, el ecuatoriano entró en los nominados de los premios. El álbum fue estrenado este año, el 29 de agosto, y es parte de una recopilación de trece canciones que gritan, no solo talento, sino capacidad de la exposición del género blues.

Premios Grammy 2025: Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish y Sabrina Carpenter encabezan las nominaciones

El compatriota compite con artistas conocidos en la industria como Joe Bonamassa (Blues deluxe vol. 2), Shemekia Copeland (Blame it on eve), Steve Cropper & The Midnight Hour (Friendlytown) y Ruthie Foster (Mileage).