Taylor Swift , por su parte, llega con The Tortured Poets Department , un álbum que le ha valido su séptima nominación en la codiciada categoría de Álbum del Año . Este logro la convierte en la mujer con más nominaciones en esta categoría , superando el récord que compartía con Barbra Streisand.

En el ámbito de la música alternativa y el pop, Billie Eilish ha recibido siete nominaciones con su álbum Hit Me Hard and Soft, mientras que la emergente Sabrina Carpenter, con su sexto disco Short n' Sweet, se posiciona como una de las favoritas para el Mejor Artista Nuevo.

Otros artistas que también destacan en esta edición incluyen a Kendrick Lamar, quien lidera el rubro del rap con cinco nominaciones por su tema Not Like Us, y Charli XCX, cuya propuesta innovadora Brat le ha permitido ingresar en las categorías de Álbum del Año y Grabación del Año.