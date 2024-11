El cantante de entrañables baladas expresó su opinión con respecto al escándalo que alcanza a su madre, negando rotundamente las versiones expuestas y exigiéndole pruebas, ya que los comentarios han generado "agresión y escarnio" en su círculo, según las palabras de su progenitora.

El intérprete afirma que no cree las declaraciones de Andrade, "no hay fotos, no hay chats (...) no hay un relato contundente de cuándo sucedieron los hechos, en qué fechas, cuándo comenzó todo, cuándo finalizó, por qué finalizó", expresó en una entrevista del programa Todo Para la Mujer este 6 de noviembre.