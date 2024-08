“Estamos todo el día dialogando, tenemos mucho diálogo, incluso cuando pasó todo este tema , nosotros no tuvimos un desenlace trágico a pesar de todo, porque hubo diálogo . Lo que pasa es que la parte externa es muy fuerte, todo mundo opina y si te distraes no escuchas lo que dice tu corazón" , expresó Sánchez en una entrevista online.

"Nos enojamos mucho por los ex, yo de los ex, ella de los míos.. de las mías. Hablábamos mucho de eso, celos, pero creo que ya estamos mucho más tranquilo”, estableció, dándose cuenta que quizás, expresó, entre líneas, su gusto -no solo por las mujeres-.

Al mismo tiempo, en el encuentro digital, dialogaron con respecto a la relación entre Cristian y su madre, con quien está recuperando la "complicidad" de poco en poco, aunque los usuarios han decidido prestarle atención a la parte anteriormente contada de la entrevista.