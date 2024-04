“Él tuvo una crisis emocional que aparentemente le ocurre cada tanto frente a algunas situaciones. Estaba con mi celular y ve un video viejo, que editan los celulares como 'Recuerdos' y se me ve a mí con un amigo, que inclusive ha salido con amigas mías. Cuando lo vio, empezó con un shock de celos. Por eso yo decidí irme, él tiene un tema de celos, no es mala persona, para nada. Tal vez se autoboicotea, no lo tengo claro. He conversado mucho con él acá, y en México, y me confesó que en su país no lo pasaba bien, Cristian no es un hombre malo. Él ya me lo había dicho antes de irnos, que no quería estar tanto tiempo en México”, contó con respecto a su ruptura.

Audios subidos de tono de Cristian Castro son filtrados en medio de su ruptura con empresaria argentina: "Déjame verte"

Con respecto a Ingrid, la mujer se expresa libremente sobre su labor en redes sociales: “Me fascina aprender técnicas y buscar mi estilo, una mezcla de sentimientos de calma y tranquilidad, un poco de frustración cada vez que hay una pieza partida y alegría al ver un hermoso resultado. Es imposible no expresar mis pensamientos, sentimientos y proyectarme en el resultado”, dijo sobre su lado artístico a sus seguidores.