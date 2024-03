Sin embargo la realidad parecía estar muy alejada a los anhelos, ya que la relación se dio por terminada, y en medio de ella, las acusaciones de infidelidad no hicieron falta. Ambos brindaron declaraciones sobre su experiencia propia: “No, no. Ella es una chica muy buena, la verdad que todo fue muy tranquilo, sólo que no se pudo más”, dijo Castro.



Cristian Castro y Mariela Sánchez dan contundentes declaraciones sobre el motivo de su ruptura

Aún así, los medios no se quedaron quietos, en un show de Enrique Santos, de iHeart Radio, se difundieron problemáticos audios en las que Cristian es el protagonista, y no de la mejor manera, ya que los clips son subidos de tono y habrían sido enviados mientras mantenía una relación con Mariela.