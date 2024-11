Beyonce afronta esta contienda con Cowboy Carter, su octavo álbum y con una fuerte influencia de la música country, que supone la segunda entrega de una trilogía dedicada a la aportación de la población afroamericana a la cultura de Estados Unidos - el primero fue Renaissance-.

El pasado comentario de Karol G sobre Shakira que desmiente rumores de rivalidad

Taylor Switf y The Tortured Poets Department llega a los premios aupada en el exitosa de su gira mundial The Eras Tour, mientras que Billie Eilish presenta Hit Me Hard and Soft, su tercera álbum de estudio con el que acaba de comenzar su nueva gira.