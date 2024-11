El pasado comentario de Karol G sobre Shakira que desmiente rumores de rivalidad

Sin embargo, luego de aquel momento, los rumores volvieron a surgir. Karol G no era invitada a las promociones de la nueva música que la intérprete de Loba realizab a, o al menos no se la veía en ellos, a diferencia de otras artistas. En ese momento, también se evitó responder sobre la especulación.

De hecho, Karol G ni si quiera debió referirse al respecto, en una entrevista que se viralizó en redes sociales actualmente le consultan sobre la barranquillera, “Según tú, ¿quién es la número uno? Porque Shakira es Shakira, es top. También sacó canción con Bizarrap y tú también estás ahora así, hay como un empate entre las dos”, fue la consulta exacta.

La artista de 33 años no chistó en responder, “Shakira es Shakira, eso no importa, yo siento que ella es legendaria, viene de muchas generaciones donde ha representado muchísimo a la mujer, así que lo dejamos ahí, ella es, ella es”, declaró. Después le preguntaron sobre su canción favorita, “no, no podría escoger una, yo creo que ‘Hips don’t lie’, ‘Ojos así’, muchísimas”.