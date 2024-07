Sin embargo, después de la promoción de su trabajo, en febrero de este mismo año, las colombianas volvieron a llamar la atención, y no por alguna colaboración, sino por su especulado distanciamiento, tal como dice la letra de su pista, "lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido".

¿Cuál es la millonaria cifra que gana Shakira por presentarse en la final de la Copa América?

Todo empezó en mayo pasado, cuando se celebraba el MET gala. Ambas aparecieron en llamativos trajes, sin embargo, no se las vio compartir ningún momento juntas. La situación se agravó aún más cuando Shakira invitó al polémico ex de Karol, Anuel, al lanzamiento de su disco Las Mujeres Ya No Lloran.