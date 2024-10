Shakira le responde a Gerard Piqué tras reveladora entrevista del exfutbolista en CNN

Shakira no suele morderse la lengua cuando se trata de expresar sus sentimientos. Si no lo hace a través de canciones, lo lleva a cabo en entrevistas, y aunque no es que las haga muy seguido, cuando las realiza suele crear contenido en los medios de comunicación.

Imágenes de archivo de Shakira y Gerard Piqué. ( )

Su drama con Gerard Piqué, el padre de sus hijos, ocurrió hace aproximadamente dos años atrás, sin embargo, una entrevista del exfutbolista en la CNN trajo a flote todo lo que pareció olvidado. Ella emitió nuevas declaraciones posterior a lo dicho por su expareja, en la revista GQ. Puede ser coincidencia o una acción con intención. En medio del estreno de Soltera de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía comparten fotografías juntos “El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia”, dijo, dejando en claro que perdió la confianza en construir una nueva relación amorosa, así lo hizo saber en la pista Monotonía, “Salgo caminando con un agujero en el pecho porque así me sentía. Era mi sensación física”, subrayó con respecto al videoclip del lanzamiento justo después del escándalo con su ex.