Taylor Swift enfrenta problemas de vestuario y sonido en un concierto en Miami

Durante la interpretación de But Daddy I Love Him, parte de su segmento The Tortured Poets Department, la cantante comenzó a tener problemas con el micrófono. En un video que circula en redes sociales, se observa a Swift tocando la parte posterior de su elegante vestido de gala de Vivienne Westwood , mientras sus bailarines se apresuraban a ayudarla.

La noche también estuvo marcada por un emotivo homenaje a su pareja, Travis Kelce, quien jugó un partido exitoso con los Kansas City Chiefs. Al final del concierto, durante Karma, Swift modificó la letra en un guiño a Kelce: Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me, una referencia que ya había utilizado en un show anterior en Argentina.

A pesar de la ausencia de Kelce, su familia estuvo presente en la multitud, incluyendo a su madre, Donna Kelce, y su hermano Jason, quienes disfrutaron del espectáculo junto a sus hijas. Además, el evento contó con la presencia de figuras del deporte y del entretenimiento, como Tom Brady y Serena Williams.

El concierto en Miami fue otra muestra del éxito rotundo del Eras Tour de Swift, que ha llevado a la artista a recorrer diversos continentes desde su inicio en marzo de 2023. Tras su paso por Miami, el tour continuará con paradas en New Orleans, Indianapolis y Toronto, antes de concluir en Vancouver en diciembre.