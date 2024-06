¿Hace cuánto no escuchas sobre Danilo Parra? Uno de los cantantes ecuatorianos más queridos gracias a sus románticas pero a la vez bailables baladas, mismas que deleitaron al público ecuatoriano, como muchos dicen, "en mis tiempos". Más allá de su talento musical, Parra es conocido por su personalidad carismática y su conexión genuina con su público. Esta vez, el artista acudió a Ecuavisa.com para contarnos sobre su actualidad y su nuevo lanzamiento, Ese Beso.

¿Hace cuánto tiempo te mudaste a Miami y con qué fin?

Aquí hay una combinación de varias cosas, yo amo mi país con locura, si yo no fuera artista y quisiera llegar con mi música a muchos rincones del mundo, quizás yo nunca hubiese salido de Ecuador que lo tiene todo. Sin embargo, una de las razones es que, de corazón, creo que Ecuador es un país maravilloso que lamentablemente no tiene una industria musical sólida, entonces nos tocó salir... a muchos artistas.

A raíz de que me convertí en padre y tuve mi propia familia, tuvimos una experiencia terrible, tuvimos un cara a cara con la delincuencia, nos secuestraron, nos hicieron un secuestro exprés y... ahí tomamos la decisión con mi esposa, también por una cuestión de seguridad, salir del país.

¿Qué es lo que más extrañas de vivir permanentemente en Ecuador?

Yo extraño todo de Ecuador, me encanta el día a día, me encanta saludar a la gente que traba conmigo, a la gente en la calle, ahora que tengo la bendición de ser artista y vivir de lo que amo hacer hace más de veinte años, me encanta toparme a alguien que me salude o me reconozca.

Por supuesto también la comida, la gente, la familia. Hay muchas cosas por las que Ecuador jamás saldrá de mí aunque yo salga de Ecuador.

Tienes años de experiencia en la industria musical ecuatoriana, ¿cómo permanecer en ella y no caducar?

Esta pasión hay que desarrollarla para que no muera, entonces como me decía mi tío César Montalvo desde muy pequeño, me decía siempre 'graba, graba, graba, no pares`. Siempre he tenido esa energía tanto de la pasión como de el público y por supuesto, Dios me ha llenado de grandes momentos en esta industria musical.

¿Cuál es la historia detrás de tu nueva pista, Ese Beso?

Uno sale por ahí, los famosos vacilones de pelado, espero que el sentido de la palabra no haya cambiado ahora pero, en mi época era por ahí salir, darse un besito y qué se yo, y uno al siguiente día se queda como '¿y ese beso qué fue, fue un beso de panas, somos algo más, o sigo en el friendzone?'".

¿Qué tiene el merengue y el pop que son tus géneros favoritos y cómo los fusionaste para esta pista?