La canción la compusimos junto a Wilfran Castillo, un extraordinario compositor colombiano. Le pasé a Andrés la maqueta, el demo, le gustó, no sabía cuando la compusimos con Wilson, que le cantaría con Andrés o con alguien más. Cuando la terminamos me pareció que le calzaba muy bien... estuve muy encima de esta producción porque quería que tenga un sonido particular y que se acerque a mi estilo, no perder control de mi música.

Siempre he estado muy encima de ella, no quería alejarme de eso.