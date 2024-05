"No me molesta hablar del tema, pero sí cansa", aseguró en la entrevista con el conductor Yordi Rosado, posteriormente explicó por qué, "Estoy casado y tengo dos hijos. Tengo niños, especialmente la niña, tiene 12 años, es una niña brillante y tiene internet. Hablar del pasado no me molesta porque terminé bien con Adamari y la respeto muchísimo”.

Adamari López le responde a Luis Fonsi, y todo sobre su encuentro cara a cara

Para Fonsi el amor se acaba, y eso es lo que le ocurrió con la actriz, "miro atrás y solo recuerdo cosas bonitas, jamás he dicho algo relativamente negativo -de Adamari-", aseguró, además pidió a sus fans que pasen página "como dice una canción para mí", ya que se trata del respeto a su actual pareja y a su hija mayor, quien parece toparse con más de una historia relacionada a su padre y su examor.