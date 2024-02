De hecho, la pista fue parte de una conversación de amigas en las que López no siente vergüenza en abrirse y discutir sobre el tema, sin dejar de lado el respeto, pero de la misma forma, refiriéndose de forma espesa sobre la situación.

Adamari López arremete contra Luis Fonsi tras meses de polémica por su canción Pasa La Página

"Para alguien podría ser muy fácil decir 'pasa la página', pero ¿qué conlleva eso? No necesariamente porque sea la canción dedicada a mí, sino porque a veces puede sonar muy cruel decirle a alguien cuando no has estado en sus zapatos, 'pasa la página'", dijo la expresentadora de Telemundo.