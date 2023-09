Luis Fonsi y Adamari López fueron protagonistas de una comentada polémica en redes sociales, principalmente en Instagram, después de que el cantante publicara el lanzamiento de su canción, Pasa la Página. La pista fue catalogada como una grotesca indirecta a su exesposa, Adamari López, razón por la que la conversación alrededor de su relación volvió a reinar varios titulares en medios de entretenimiento.

En una reciente entrevista en MoluscoTV, Fonsi salió a declarar por primera vez sobre la realidad detrás de su relación con la expresentadora de Telemundo, con quien compartió un matrimonio de años, pero terminó divorciándose. Adamari López reacciona a la polémica causada por la nueva canción de su exesposo, Luis Fonsi

"Fue difícil porque nos reuníamos y eso era un lloriqueo todos los días los dos".

En la entrevista, el intérprete afirmó que permaneció 14 años en silencio por el bien mutuo de la relación: "Yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer".

"Eso ya terminó y porque ya yo pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo y tengo la mejor esposa del mundo y tengo dos hijos grandes, ya mi hija tiene 11 años y ya es otra mentalidad... Yo dije voy a agarrar los golpes, la gente va a opinar". Luis Fonsi y Adamari López: el boricua reacciona a los ataques en su contra, tras polémica con su exesposa Además, explicó que en aquel momento no se sentía plenamente feliz: "Yo me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz y los hombres y las mujeres merecen ser felices", recalcó.

¿Luis o Adamari, de quién fue la culpa?, una duda que no descansa

A esto, Luis declaró: "Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos. No funcionó, no todas las relaciones funcionan y es la realidad y nos pasa a todos y uno sigue para adelante y sigue siempre con una sonrisa". Adamari López reacciona a la polémica causada por la nueva canción de su exesposo, Luis Fonsi "Cuando nosotros nos separamos no nos separamos por ningún escándalo o ninguna guerra, nosotros nos separamos con mucho amor, de hecho. Fue difícil porque nos reuníamos y eso era un lloriqueo todos los días los dos, era difícil porque no estábamos peleando, no pasó nada, simplemente se fue el amor, son cosas que pasan".

En la actualidad, la relación del par de famosos boricuas volvió a ser parte de conversaciones, sin embargo, Fonsi aspiraría que tras las contundentes declaraciones sobre su pasado, se limen las asperezas con sus seguidores, quienes son los principales en defender a Adamari cuando se menciona sobre ella.