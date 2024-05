Nadie debería hacer nada que no quiera, creo que mucha gente, muchos colegas y artistas, por medio de sus canciones, proponen esto, de hecho antes estaba armando una playlist que se llama buena vibra, y me encontré con muchos colegas con este tipo de pistas, justo van por ese camino.

Es una invitación a que seamos amables los unos a los otros, creo que bastante caos tenemos a nuestro alrededor, debido al estado político y social de nuestros países y regiones , de nuestro planeta, como para que entre nosotros no seamos amables por medio de una sonrisa, yo creo que esos pequeños hacen una diferencia.

La música y su ritmo está construida por pulsos, a esos pulsos se les denomina beats, por eso beats por minuto. Una canción, una balada, por ejemplo, un caso de una canción mía, como Baja La Guardia que es un baladón, eso va por 70 beats por minuto. Cuando me enteré de ese dato que es extraído por la música electrónica, dije 'ey, si voy hablar de algo como la amabilidad, que bonito hacerlo, usando esta fórmula' donde supuestamente se conecta más fácil el beat de las personas.

Eso tiene como punto de partida un acto de fin de año del colegio de mis hijos, en donde vi a un grupo de 8 o 10 años cantando la canción de Sebastián Yatra, divino, les salió espectacular, yo era 'Ay, que bonito sería que algún día cantaran una canción mía', lo pensé, típico artista envidioso.

Entonces me di cuenta que no tengo suficientes canciones en mi repertorio que puedan ser cantadas por niños de 8 o 10 años, ciertamente no con ese carácter juguetón o infantil propio de la edad, ese fue el punto de partida, después lo junté con la Revolución de la Amabilidad, el cambiar nuestro día a día con estos gestos, y después lo uní con lo de los 128 beats... así fue que nació el génesis de la canción.

Vas a estar con Andrés Cepeda en Quito y en Guayaquil el 31 de mayo y 1 de junio, no es la primera vez que vienes acá, ¿qué crees que tenga de especial el público ecuatoriano?, ¡sé sincero!