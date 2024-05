Harry Styles y la actriz Taylor Russell terminan tras un año juntos

El medio británico The Sun, confirmó que el ex integrante de la banda One Direction, Harry Styles, y la actriz canadiense Taylor Russell terminaron su relación apenas unas semanas antes de llegar a su primer aniversario.

Según el medio, la pareja tomó la decisión de no seguir juntos después de su viaje a Japón en abril. Fuentes cercanas a Style y Russell mencionaron que pasaron una mala racha después de visitar el país y se están tomando un tiempo separados.