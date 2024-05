La idea de ti: ¿la película fue inspirada en Harry Styles?

La trama de la película estaría contando la historia del ex cantante de One Direction, Harry Styles , quien en 2011 estuvo involucrado amorosamente con la presentadora británica Caroline Flack . La relación de Styles y Flack fue una controversia mediática por la diferencia de edad de 15 años y que inició cuando el cantante británico aún era menor de edad.

Pero no solo fue el cantante británico quien inspiró a Lee, ella reveló que también usó otras situaciones como "convertir a Hayes en el chico de sus sueños ".

Harry Styles y Caroline Flack empezaron a salir a mediados de 2011, cuando el cantante británico tenía 17 años y la presentadora estaba en sus 31 años, en ese momento Styles estaba ganando fama por ser parte de One Direction.

La relación se hizo pública cuando el cantante de "As It Was" fue fotografiado al salir de la casa de Lee. Muchas personas reaccionaron de forma negativa en contra de la presentadora, tachándola como pedófila y pervertida.

Todas las amenazas que recibió Caroline por parte de las fanáticas del británico, ocasionaron la ruptura de la pareja. En 2020, Flack se suicidó después de enterarse de que sería procesada por ser acusada de haber agredió a su novio.

