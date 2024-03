El padrino de 1D se encuentra buscando a una nueva boy-band

El productor musical, Simon Cowell, es conocido por formar grandes artistas que hasta el día de hoy se escuchan, no solo eso, fue el co-creador de la banda británica One Direction.

También fue el creador de X Factor, del programa que salió Little Mix, Fifth Harmony y One Direction. Impulsó la carrera musical de la cantante y actriz Demi Lovato.