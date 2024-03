Las ocho mujeres más destacadas, poderosas e influyentes en la industria del entretenimiento

La cantante estadounidense ha obtenido varios récords a lo largo de su carrera, pero el 2023 definitivamente fue su mejor año hasta ahora . Fue nombrada como Persona del Año por la revista Time , en Spotify y Apple Music fue la artista más escuchada a nivel mundial, se convirtió en multimillonaria, The Eras Tour es la gira más taquillera de todos los tiempos , tanto en estadios como en el cine, además, la artista de 34 años continúa con su plan de rehacer sus másters discográficos para ser la dueña oficial del trabajo que fue arrebatado de su poder en 2019.

En 2023 Beyoncé se convirtió en la artista femenina más premiada de la historia de los Grammy con 28 galardones acumulados en sus más de 20 años de carrera. Hace unas semanas, la ex integrante de Destiny's Child estrenó su nuevo sencillo Texas Hold 'Em, con el que incursionó por primera vez en el género country e hizo historia al proclamarse como la primera mujer afroamericana en alcanzar la canción número uno en la lista de country de EE. UU. Durante el 2023 con el Renaissance Tour superó los USD 461 millones recaudados.

A pesar de no haber sido nominada como Mejor Directora en los Premios Oscar 2024 por su destacado trabajo en la película Barbie , Greta Gerwig encabeza el listado de Mujeres del Año reconocidas por la revista Time . Hace unos meses la cineasta se convirtió en la primera mujer directora en alcanzar los mil millones en taquilla con el film de la muñeca más famosa de Mattel, una de las tantas hazañas obtenidas con la cinta protagonizada por Margot Robbie .

El miércoles 6 de marzo, la cantante colombiana recibió el premio a la Mujer del Año 2024 en los Billboard: Women in Music

La superestrella colombiana recibió el prestigioso reconocimiento como la Mujer del Año en los Premios Billboard Women In Music 2024, marcando un hito por ser la primera artista de habla hispana en reclamar este honor, obtenido tras un año lleno de récords, como colocarse en el tercer puesto en número de éxitos No. 1 entre las mujeres de la lista Hot Latin Songs, solo por detrás de Gloria Estefan con 15, y Shakira con 13. Cuenta con una impresionante colección de 30 canciones en la lista Billboard Hot 100, con su gira de estadios, Mañana será bonito Tour, obtuvo aproximadamente 750.000 asistentes y recaudó US 138 millones solo en las 15 fechas en Estados Unidos y este año se convirtió en la primera mujer en ganar en la categoría de mejor música urbana en los Grammy.