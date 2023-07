Su poderoso discurso llamó la atención de los internautas que sintieron un déjà vu relacionado a un episodio de The Nanny ( La Niñera ) en el que a la protagonista está en una situación muy similar a la vivida por la actriz actualmente.

El jueves 13 de julio el sindicato de actores de Hollywood se unió a los guionistas en la histórica huegla en la industria, que inició en el mes de mayo, cuyo fin no parece estar cerca . Fran Drescher , la recordada "niñera" de la icónica serie de los 90s, es la presidenta del sindicato SAG-AFTRA que protege a actores de pantallas y artistas de radio y televisión en Estados Unidos.

Los fanáticos de la serie transmitida por CBS de 1993 a 1999 de inmediato compararon la lucha de la actriz a un capítulo de la segunda temporada de la producción estadounidense. En The Stike (La Huelga) Fran, el Señor Sheffield y C. C. Babcock se disponen a ingresar a un hotel para celebrar una fiesta que el productor de teatro organizó en ese lugar. Sin embargo, antes de entrar la niñera se topa con una primera línea de camareros que piden mejores condiciones laborales.

