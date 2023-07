El sector teme que la implementación de herramientas de IA puedan poner en riesgo su trabajo. Fran Drescher, presidenta de SAG-AFTRA, aseguró que si no se mantienen firmes en este momento, todos estarán en problemas y en peligro de ser reemplazados por máquinas.

La clonación digital de actores no es nueva. En 2018, Lucasfilm confirmó que poseía réplicas digitales de todos los actores y actrices de la saga Star Wars, la que permitió revivir a Carrie Fisher en su papel de la Princesa Leia en la película Rogue One (2016) o rejuvenecer a Mark Hamil como Luke skywalker en la serie The Mandalorian (2020).

Globos de Oro 2022: estos son los ganadores de los premios a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood