Los premios Oscar 2024 reciben ola de críticas por dejar fuera de las nominaciones a Margot Robbie y Greta Gerwig, de Barbie

"No entendieron la trama" mencionaron muchos usuarios de redes sociales la mañana de este martes 23 de enero al darse a conocer las tan nominaciones para los premios Oscar 2024. Como era de esperarse, Oppenheimer lidera con 13 opciones a llevarse la mayor cantidad de estatuillas en la ceremonia, mientras que su rival en taquilla, Barbie, recibió ocho nominaciones, pero dejaron afuera a las mujeres detrás de la película más exitosa de 2023, Margot Robbie y Greta Gerwig en sus respectivas categorías.

Lo que causó más controversia fue que Ryan Gosling interpretando a Ken obtuvo un puesto y se encuentra en la pelea para obtener el galardón a Mejor Actor de Reparto, mientras que la protagonista de la película no fue considerada como Mejor Actriz, generando reacciones negativas hacia la Academia. “Vivimos en un mundo donde nominan a Ryan Gosling por Barbie y no a Margot Robbie siendo Barbie una película de mujeres (...) la película tenía razón”, “Me están diciendo que a Ryan Gosling le dieron una nominación a un premio Oscar por ser Ken en Barbie. Y a Margot Robbie que es literalmente Barbie no le dieron nada. Ni a la directora Greta Gerwig. El jurado literalmente probó el punto de la película. Parece broma”, son algunos de los comentarios con más reacciones en la red social X (antes Twitter).

