No creerás cómo reaccionó Ryan Gosling al ganar Mejor Canción con la película Barbie

Este 14 de enero un nuevo meme nació después de que Ryan Gosling reaccionara al galardón que Im Just Ken, una de las canciones creadas para la exitosa cinta de Barbie (2023), ganara como Mejor Canción en los Critic's Choice Awards.

Pese a que Oppenheimer se llevara la mayoría de los premios, la cinta lanzada por la directora Greta Gerwig no se quedó atrás, sin embargo esa no fue la novedad, sino que el actor, intérprete de la pista, no creía lo que escuchó en el micrófono del escenario, sus expresiones fueron invaluables y no tardaron en viralizarse en la red.

Ni siquiera Ryan Gosling entendio como fue que "I am just ken" le gano a Billie Eilish pic.twitter.com/4MYBH01iD9 — Jacob (@Calferqui) January 15, 2024

"Su cara es un poema" y "un nuevo meme ha nacido" fueron dos de los tuits más compartidos en la red social X.

La película de Barbie provoca una escasez mundial de pintura rosa fluorescente Im Just Ken competía con What Was I made For de Billie Eilish y Dance de Night, también creada para el mismo proyecto audiovisual que, a partir de su lanzamiento, hizo vibrar de emoción a millones de espectadores alrededor del mundo.

La pista creada por Mark Ronson y Andrew Wyatt también fue todo un hit, los creadores le agradecieron a Gosling al momento de recibir el premio:

“Ryan Gosling, este es un premio tan tuyo como nuestro. Hiciste que el mundo o la audiencia se enamorara de la canción con tu inigualable desempeño, así que gracias”, declaró Ronson en su discurso.

Según comentarios en redes sociales, la reacción de Gosling fue debido a que no comprendía cómo Im Just Ken le ganó a What Was I Made For, e incluso su rostro cuando aplaudía se traduciría a que no "creía merecer" el premio.