"Estoy aquí gracias a una combinación de suerte y el trabajo de directores magníficos, guionistas y otros profesionales. Me siento muy afortunado, valoro mucho este premio ", afirmó escuetamente Ford, que no quiso "robar más tiempo" a la ceremonia.

El premio a la mejor actriz del curso fue a parar a Emma Ston e, cuyo papel en Poor Things superó a otras interpretaciones muy aclamadas como la de Lily Gladstone en Killers of the Flower Moon.

La tímida representación hispana en los apartados cinematográficos, que este año personificaban el director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto ('Barbie' y 'Killers of the Flower Moon') y el cineasta español Juan Antonio Bayona ('La Sociedad de la Nieve'), quedó reducida a la nada.

En la pequeña pantalla, Succession y The Bear cumplieron con todos los pronósticos en los géneros de drama y comedia, respectivamente.

La cuarta y última temporada de la serie inspirada en la despiadada familia Roy se consagró como mejor drama y Sarah Snook se alzó con el reconocimiento a mejor actriz de este género.

Minutos después, el mexicano Gael García Bernal fue el encargado de desvelar el mejor intérprete dramático, que finalmente tampoco recayó en el chileno Pedro Pascal ('The Last of Us') ni en el puertorriqueño-estadounidense Ramón Rodríguez ('Will Trent'), sino en Kieran Culkin, también de 'Succession'.

The Bear se coronó como mejor comedia y presenció el triunfo de su protagonista Jeremy Allen White como mejor actor en serie cómica y el de su compañera Ayo Edebiri en la versión femenina de este galardón.

"Muchas gracias a todos mis compañeros de reparto. Conseguimos esto tan solo haciendo bocadillos", bromeó Allen White, el chef Carmy Berzatto en 'The Bear' y una de las celebridades del momento, al recoger el premio.

El fenómeno 'Beef', uno de los títulos más reproducidos el año pasado en Netflix, protagonizó otra victoria sin fisuras como mejor serie limitada del año y sus personajes principales, Alice Wong y Steven Yeun, salieron laureados como mejores actores de este formato.