Las películas Oppenheimer, Poor Things y Barbie son nominadas al mejor film de los Premios Oscar

El martes pasado, se anunció la selección de las películas 'Oppenheimer', 'Poor Things' y 'Barbie' como nominadas en la categoría de Mejor Película para la 96ª edición de los Oscar, cuya ceremonia está programada para el próximo 10 de marzo en Los Ángeles.

Estas producciones competirán con otras siete destacadas películas: Killers of the Flower Moon, American Fiction, Anatomy of a Fall, Maestro, Past Lives, The Holdovers y The Zone of Interest.

En particular, la icónica película sobre la muñeca de Mattel, Barbie, se enfrentará nuevamente a Oppenheimer, que relata la historia del físico y padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer.

La inclusión de Poor Things, la obra de ciencia ficción del director griego Yorgos Lanthimos, era ampliamente esperada debido a su fascinante relato sobre una mujer resucitada al estilo de Frankenstein, después de un trasplante de cerebro con el feto que llevaba.

LEA: Premios Oscar 2023: ¿quién es Ke Huy Quan, el niño que protagonizó 'Los Goonies' e 'Indiana Jones'?

Maestro, la segunda película dirigida por Bradley Cooper, así como el regreso de Martin Scorsese con Killers of the Flower Moon y de Alexander Payne con The Holdovers, también lograron superar el riguroso proceso de selección de la Academia de Hollywood para competir por el premio a la Mejor Película.

Las revelaciones del año en la categoría principal de los Oscar incluyeron The Zone of Interest, dirigida por Jonathan Glazar, que ofrece un retrato de la banalización de la maldad durante el régimen nazi, y Anatomy of a Fall, de la directora francesa Justine Triet.