Celebridades en Latinoamérica: Dua Lipa, Jared Leto y Margot Robbie captados en el continente

Empecemos por la intérprete de New Rules , quien fue vista en la icónica colonia Roma de la Ciudad de México, acompañada de su actual pareja , Callum Turner. Además, no es la primera vez que la también actriz visita el país azteca , con el cual parece tener un cariño muy especial.

Margot Robbie por su parte, fue vista en Argentina también, en el aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi de la provincia sureña de Chubut, mientras cargaba sus maletas y usaba una mascarilla para no ser reconocida, lo cual, es muy complicado después de haber debutado en la icónica película sobre Barbie .

30 Seconds to Mars, banda de la que Leto es miembro, formaba parte de la agenda. No obstante, el ganador del Oscar no quiso desaprovechar el tiempo que tenía en la capital argentina. Por lo que, lejos de lo que muchos creerían, Jared simplemente decidió montarse en una bicicleta e ir a recorrer algunas zonas de la ciudad como Retiro y Recoleta.