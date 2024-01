Dua Lipa alborota las redes con su nueva imagen a inicios del 2024

La cantante debió realizar este llamativo cambio de look debido a que es parte de la película Argylle, producción en la cual compartirá pantalla con Henry Cavill, reconocido por interpretar a Superman.

A pesar de ello, no todos notaron este detalle, por lo que el posteo se llenó de comentarios a favor y en contra del supuesto cambio de color de cabello de la artista. Además, los ojos ahumados y labios tornasolados de su maquillaje tampoco pasaron desapercibidos.

No es la primera vez que la intérprete de New Rules ha realizado un cambio de look para un papel en una película, ya que para el filme Barbie se convirtió en una sirena, usando una peluca azul brillante sumado a una aleta del mismo color.

Recientemente, Dua pintó su melena de pelirrojo, la cual mantiene hasta el momento pero esta vez, debido a la llegada de su nueva tema Houdini.