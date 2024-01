¡El amor llegó a su fin! Yailín y Tekashi anuncian su ruptura luego de varios escándalos

Entre una serie de publicaciones, el artista estadounidense afirmó: “Pa’ la gente que va crear su propia noticia falsa, la verdad es que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña, pero mucha inseguridades. Nunca pude entender. La Yai necesita mucha ayuda psicológica. Terapia”, seguido de varios videos en los que se evidencian las escenas de celos y supuestos altercados por parte de la ex de Anuel AA hacia el rapero de 27 años durante el tiempo en el que mantuvieron su relación sentimental.

Luego de ser exhibida de esta forma, Yailín volvió a manifestarse en redes sociales. “Pero si estoy tan loca, ¿por qué seguías conmigo? ¿Por qué decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir. Estamos en el 2024, pasa la página. O por qué no hablas del show de la Vega que fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo porque me fui. Tú también necesita ayuda papitooo, que aquí tamo loco too hilalta.. y dame banda mujercita”.

El productor Alofoke acusó a Tekashi 6ix9ine de agredir físicamente a Yailín y publica presunto llamado de auxilio