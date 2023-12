View this post on Instagram

Como es costumbre, el puertorriqueño demostró que no ha superado a la cantante de Medellín y la mencionó en este nuevo track.

En este segundo round de la guerra lirical, el ex de Yailín volvió a arremeter en contra de la madre de Arcángel, Carmen Rosa Santos , a quien insultó diciendo que "se parece al mono de El planeta de los simios '" debido a que el intérprete de La Chamba habría involucrado a la hermana de Anuel con fuertes expresiones.

Los fanáticos de la intérprete de Gatúbela no demoraron en defender a su artista favorita en redes sociales. “Ya suelta a la niña”, “Era cuestión de tiempo para que metiera a Karol en las tiraderas”, “El descaro más grande de Anuel es decir que él fue el que hizo Bichota a Karol”, “El verdadero éxito de Karol llegó cuando se alejó de Anuel”, “¿Si según Anuel impulsó la carrera de Karol, por qué ella tiene más éxito que él?”, fueron algunos de los comentarios que invadieron las distintas comunidadas virtuales.

Luego de este estreno, en historias de Instagram Anuel atacó a la actual pareja de Carolina, el cantante colombiano Feid, como lo ha hecho en otras ocasiones. En esta oportundidad compartió el texto en el que se leía: “Y que Feid no crea que me olvidé de él. Ya me enteré de que su bigote es falso”.