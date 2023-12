Sin embargo las especulaciones se esclarecieron después de que Yailin llevó a cabo un live en el que explicaba lo sucedido: "La razón es: yo pasé un accidente con 'Dani' (Tekashi 6ix9ine), fue en la discoteca, salimos de discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo 'chill' (tranquilo) para no preocupar y yo no dije nada", manifestó, alegando que fue un accidente de tránsito.

De hecho, también se refirió al involucrado que habría filtrado la imagen en redes: "Esa foto la tenía la persona esa. Esa persona se ha puesto a escribirle a todo el mundo 'que se le debe, que no se le debe'. A esa persona yo la tengo grabada aquí (...) Lo que se le debe son 1,700 dólares, pero yo le estoy diciendo a esa persona que tiene algunas cosas mías y que mande el perrito y todo y no lo quiere mandar diciendo que teme por su vida, pero me está escribiendo muchas cosas feas a mí", alegó.