“ESA TIRAERA NO ES PA' MI, QUIZÁS ES PA' MOLUSCO Y CHENTE O TALVEZ ALOFOKE, NO SÉ JEJE PERO BUENO... pa’ los que hacen podcast ”, escribió el intérprete de Secreto en el carrusel de fotos donde aparece la niña, en respuesta a una mediática entrevista donde aparecía su ex junto a su nuevo amigo, el rapero Tekashi.

Lo que no se podía imaginar Anuel AA es que Tekashi arremetería contundentemente con él en los comentarios de tu publicación: "Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario pero te pasaste subiendo esta foto sabiendo que Yailin no estaba lista".

La última polémica que envolvió al exnovio de Karol G fue la rivalidad y el sin número de indirectas que enviaba descaradamente hacia Feid. Ahora, solo es cuestión de tiempo para que Yailin responda públicamente ante esta jugada de su examor.