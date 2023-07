“ESA TIRAERA NO ES PA' MI, QUIZÁS ES PA' MOLUSCO Y CHENTE O TALVEZ ALOFOKE, NO SÉ JEJE PERO BUENO... pa’ los que hacen podcast ”, escribió el intérprete de Secreto en el carrusel de fotos donde aparece la niña.

La foto de Cattleya no tendría relevancia si no fuera porque su madre nunca ha mostrado el rostro de la menor en ninguna de sus publicaciones y, al parecer, tampoco dio permiso a su padre para hacerlo.

Lo que no se podía imaginar Anuel AA es que Tekashi arremetería contundentemente con él en los comentarios de tu publicación: "Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario pero te pasaste subiendo esta foto sabiendo que Yailin no estaba lista"

