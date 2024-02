Harry Styles , exintegrante de One Direction , como la gran mayoría de los artistas, también ha sufrido de acoso en algún momento de su carrera. A pesar de que cuenta con personal de seguridad que lo resguarda en todo momento, no evita que aquello suceda.

Harry Styles junto a los demás miembros de One Direction.

Según el medio británico Daily Mail, la brasileña compareció ante la justicia de forma telemática, y además se mantiene en prisión preventiva, pero un dato que llamó la atención y que dieron sus padres fue que, a pesar de que la mujer tiene pareja en su país natal, viajó al país europeo sin decirle a sus progenitores y dejó entrever “impulsos sexuales” hacia el intérprete de As It Was.

