Un año más tarde, el cantante británico lanzó su primer álbum como solista, Mind of Mine , pero decidió alejarse de los medios y escenarios. Este miércoles 12 de julio, luego de tres álbumes de estudio con casi nula promoción por parte del artista y su disquera, Zayn regresó al ojo publicó, revelando varios secretos y confirmando algunos rumores en una entrevista de una hora con Alex Cooper para el reconocido podcast Call Her Daddy .

A tan solo unos días del lanzamiento de su nuevo single Love Like This , el británico de 30 años decidió afrontar sus miedos al acudir a la entrevista gracias a su hija Khai . La pequeña que nació en el 2020, se ha convertido en su motivación para mejorar en todo sentido. "Me solía dar mucha ansiedad tener conversaciones como estas en este ambiente, y yo quería que ella fuera capaz de mirarme y decir, 'eh, mi padre está haciendo esto'", comentó.

Cooper trató temas controversiales sobre la vida de Zayn sin hacer sentir incómodo al cantante, como su salida de One Direction y las fuertes acusaciones de agresión por parte de Yolanda Hadid, madre de su expareja Gigi Hadid.

Aunque el cantante de ascendencia paquistaní no reveló nombres, afirmó que uno de sus compañeros de la agrupación ya tenía planes para convertirse en solista, así que él decidió adelantarse. "Ciertas personas estaban haciendo algunas cosas, no querían firmar contratos, así que sabía que algo estaba sucediendo, por lo que me 'adelanté a la curva'. Pensé: "Me voy a ir de aquí... Creo que esto terminó"'. En redes sociales las directiones y el resto de internautas entraron en debate al especular si se trataba de Harry Styles, quien siempre fue considerado como 'la estrella' del grupo y el primero de los integrantes que se mantuvieron juntos hasta el final, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan, en estrenar un proyecto en solitario.