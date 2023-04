Bad Bunny le pide disculpas públicas a Harry Styles, ¿qué ocurrió entre ambos?

"Buenas noches, Benito podría hacer As It Was, pero Harry nunca podría hacer El Apagón", decía uno de los mensajes en la red social, lo que produjo ira a los seguidores de Styles, haciéndole ganar malos comentarios al boricua en redes sociales: "No entiendo por qué tienes que meter a Harry en esto", decía uno de los usuarios que resume la opinión colectiva de varios followers de Styles.

Benito se ha proclamado un fan del intérprete de As It Was en varias ocasiones, por lo que, según fuentes de medios internacionales como la revista Rolling Stones, el boricua no habría aprobado que aquel tuit se proyectara durante el show, sin embargo el equipo encargado del contenido visual lo hizo, generando una guerra innecesaria entre fandoms.