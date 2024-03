Espiral es un disco que saqué el año pasado, me inspiré y compuse la mayoría de las canciones, historias reales que me dictó gente por las redes en la época de la pandemia, en un live que hice. Quise darle la espiral de lo negativo a lo positivo, yo soy un hombre muy positivo.

Coco en cambio es una canción happy, la hicimos gracias a alguien que estaba pasando un mal moment o, me impactó su vivencia, le dije 'oye, dentro de tantas ideas que me han mandado, Coco me encantó'. Eso nos lo inventamos, para que no se coman el coco.

Sí, voy a estar con Carlos cantando una canción maravillosa, no les voy a decir cuál, una canción de él. Y luego, igual él me dijo róbate ahí el micrófono y canta lo que quieras, así que les cantaré por ahí alguna sorpresa en los conciertos tanto en Quito como en Cuenca.

¿Yo? ¡comer!, me encanta la comida acá. En Cuenca nunca he estado, he estado bastantes veces en Quito. Desde la última vez que estuve han pasado tres años. En Cuenca va a ser mi primera vez, así que estoy como loco, porque me he metido en muchas historias de internet viendo esa maravillosa ciudad.