Justin Bieber anuncia Swag II: Todo lo que debes saber

Justin Bieber vuelve a sacudir el mundo de la música con el anuncio inesperado de Swag II, la continuación de su reciente álbum Swag.

El nuevo disco estará disponible en Ecuador a partir de las 2 de la mañana hora continental (1 a.m. Galápagos, 12 a.m. hora Los Ángeles), lo que ha generado una gran expectación entre sus seguidores.

A diferencia de su predecesor, que destacaba por una estética oscura, Swag II se presenta con un vibrante color rosa chicle en la portada, donde nuevamente aparecen Hailey Bieber y su hijo Jack Blues, reflejando la importancia de la familia en la narrativa del proyecto.

Este cambio visual también sugiere un giro en el tono musical: de un enfoque introspectivo y R&B a un estilo más luminoso y pop. El cantante, de 31 años, compartió la noticia en sus redes sociales acompañada de imágenes de carteles promocionales en ciudades como Nueva York y Seúl, generando una reacción inmediata entre sus fans.

El lanzamiento llega en un momento estratégico, tras el cierre de la ventana de elegibilidad para los Grammy 2026, lo que permitirá al artista competir en la edición 2027 sin interferencias con su propio catálogo reciente.